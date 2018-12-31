Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину, который недавно завершил карьеру спортсмена. Последним стартом 31-летнего спортсмена стала Рождественская гонка, которая прошла 29 декабря.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии, посвятила стихотворение своему брату Антону Шипулину, который недавно завершил карьеру спортсмена. Последним стартом 31-летнего спортсмена стала "Рождественская гонка", которая прошла 29 декабря.Стихотворение трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина опубликовала на своей странице в Instagram. Текст доступен ниже.Посмотреть эту публикацию в InstagramВчера смотрели всей семьёй «последнюю гонку» в спортивной карьере @anton_shipulin . Так хотелось её пробежать вместе