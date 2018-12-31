В идлибской зоне деэскалации (Сирия) террористы неоднократно обстреливали населенные пункты, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В идлибской зоне деэскалации (Сирия) террористы неоднократно обстреливали населенные пункты, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.Тем временем выполняется указ президента Сирии Башара Асада, согласно которому амнистирована 21918 человек, уклонившихся от прохождения военной службы.В пункте Тафас провинции Дераа проведена гуманитарная акция, выданы 500 продовольственных наборов.Восстановлена почти 31 тысяча жилых домов, приведены в порядок дороги. Также ремонтируются медицинские и образовательные учреждения.Беженцы возвращаются в свои дома – это 213 808 человек, передает ТАСС