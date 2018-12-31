Центральная избирательная комиссия Украины в день начала кампании по выборам президента страны внесла поправки в постановление о создании избирательных участков, которыми ликвидировала все участки для голосования в России.

В украинском Центризбиркоме внесли поправки в постановлении о создании избирательных участков. За день до начала предвыборной президентской кампании были ликвидированы все участки, находящиеся в России.Гражданам Украины, оказавшимся на территории России, предлагается воспользоваться своим избирательным правом на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, передает ТАСС.