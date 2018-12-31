Звезда реалити-шоу Алена Рапунцель была шокирована предложением экс-возлюбленного. Отец будущего ребенка участницы шоу Дом-2 выставил ей идиотские требования.

Звезда реалити-шоу Алена Рапунцель былашокирована предложением экс-возлюбленного. Отец будущего ребенка участницы шоу "Дом-2"выставил ей идиотские требования.Недавно Алена, которая вот-вот станет матерью, покинулателестройку. Девушка ушла с проекта, чтобы полностью сосредоточится наматеринстве.Однако на "Доме-2" все еще находитсяее сестра Ольга с племянницей Василисой и экс-возлюбленный Илья Яббаров. БеременнаяРапунцель теперь приезжает на Поляну погостить.Один из таких визитов чуть не закончился скандалом. Алену вызвал на разговоротец ее будущего малыша Илья. Молодой мужчина требовал дать ребенку двойное имя. Девушка напомнила бывшему, что ранее был уговор: имя мальчику придумывает она. Однако Яббаров повторял, что какое-бы имя малыш не носилофициально, он будет звать его Владимиром.Спор экс-любовников попал на видео и появился на Instagram странице dom_reporter. Поклонники были, мягко говоря, ошарашены поведением участника"Отмороженый на всю бошку (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "🤦🏼‍♀️Придурок. И вообще. Раз он хотел Владимиромназвать, дал бы имя мальчику. А она девочки. Логичнее было б", "Сказочныйолень", "Вообще не помогал.... А тут имя пришелвыбирать! Дайте ему кто-нибудь по морде", "Алена да незаморачивайся он его раза два увидит в жизни то... Пусть хотькак называет", "Вот это олень...таких дебилов еще поискать надо",– писали разъяренные поклонники телестройки.Напомним, Алена пришла на проектв январе2018 года. Девушка сразу привлекла внимание Ильи Ябаррова. Между молодымилюдьми завязались романтические отношения. Вскоре Рапунцель узнала, что ждетребенка от Ильи. Но из-за частых скандалов влюбленные приняли решениерасстаться. Яббаров быстро смог оправиться после разрыва и уже строит отношенияс Маргаритой Ларченко.