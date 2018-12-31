Звезда шоу Давай поженимся! Первого канала Роза Сябитова планирует на новогодних каникулах как следует отдохнуть. Знаменитость будет наслаждаться спокойной домашней атмосферой.

Звезда шоу "Давайпоженимся!" Первого канала Роза Сябитова планирует на новогодних каникулах какследует отдохнуть. Знаменитость будет наслаждаться спокойной домашнейатмосферой.Самая известная свахастраны Роза Сябитова рассказала, что уже пять лет празднует Новый год водиночестве. Ей, как работнику телевидения, хватает шумных празднований насъемочных площадках, поэтому ночь с 31 декабря на 1 января ей хочется провести тихо,по-домашнему."Я называю это салатно-пульто-домашние тапочки новый год" –говорит ведущая. По словам Розы, на кануне праздника она принимает поздравления отдетей, готовит вместе с ними салаты, а после, когда наследники бросают ее и разбегаются пошумным компаниям, отдыхает в одиночестве.Правда, в этот раз у Розы небольшое изменение культурной программы. "Я переехала загород, так что у меня будетбольшая елка, а вместо халата и тапочек – красивая шелковая пижама", –рассказала Сябитова.Телесваха отмечает, что переездзагород добавил много приятных забот. Роза решила украсить фасад домаиллюминацией. Для размещения уличной гирлянды пришлось вызвать целуюбригаду рабочих и заказать строительный кран.Также на участке декорирована одна из пяти елок. По словам знаменитости, ее пушистая красавицасможет дать фору главному новогоднему дереву страны – Кремлевской елке.В доме поставят необычноехвойное дерево, украшенное настоящими конфетами, мандаринами и другимисладостями. Для внутреннего убранства дома Роза уже заказала новогодниескатерти, подушки и прочие предметы интерьера. Об этом сообщает .