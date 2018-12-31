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<a href="http://33live.ru/novosti/31-12-2018-est-vopros-kak-ne-nabrat-ves-na-novogodnix-kanikulax.html" target="_blank">Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах</a> - В среднем за новогодние праздники человек набирает от 0,5 до 1 кг. Этот вес не уходит сразу, как нам того, конечно, хотелось