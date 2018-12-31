Несмотря на то, что в целом уходящий год был скорее неудачным для политических лидеров, были и те, кто смог поймать фортуну за хвост. Нельзя сказать, что они добились всего, чего хотели, но заканчивают 2018 год везунчики на мажорной ноте.

Несмотряна то, что в целом уходящий год был скорее неудачным для политическихлидеров, были и те, кто смог поймать фортуну за хвост. Нельзя сказать,что они добились всего, чего хотели, но заканчивают 2018 год везунчики намажорной ноте.Реджеп Тайип ЭрдоганУходящий год для турецкого лидера без проблем не обошелся. Американские санкции, последующая за этим девальвация национальной валюты – лиры.ОднакоЭрдоган смог извлечь выгоды из сотрудничества с Россией и Ираном ирешить ряд важных задач в Сирии и Ираке – странах, имеющих ключевоезначение длявнешней и внутренней безопасности и стабильности Турции. Главныйраздражитель турецкого лидера – курды, живущие на юго-востоке страны ина соседних территориях Сирии и Ирака. Их заигрывания с американцами сприцелом на будущую независимость сильно напрягали Эрдогана.2018 году он, наконец, смог заняться наболевшим. В январе турецкаяармия начала операцию "Оливковая ветвь" в западнойпровинции сирийских курдов – Африне. Через несколько месяцев с организованным сопротивлением было покончено.Теперь Эрдоган грозится усмирить курдов в Восточной Сирии. Россия и Иран,очевидно, мешать планам вошедшего в раж президента Турции не будут.Зачем, если курды проводят проамериканскую политику и предоставляют своибазы для США и западных частных военных компаний?Для Москвы и Тегерана гораздо выгоднее,если проблему несговорчивых курдов решит Анкара. В конце концов, как показываетпрактика, с Эрдоганом договариваться проще, чем с американцами и ихмарионетками.актив Эрдогану можно записать и окончание строительства морской частигазопровода "Турецкий поток". В церемонии окончания возведения930-километрового участка трубы по дну Черного моря турецкий лидер участвовал вместе с президентом России Владимиром Путиным. Благодаряпроекту Турция станет крупным энергетическим хабом, от которого будет зависеть снабжение голубым топливом Балканского полуострова, Греции и Италии.Прямопод Новый год эксцентричному турецкому лидеру вновь крупно улыбнуласьфортуна. США наконец-то согласились выдать Анкаре религиозногопроповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота летом 2016 года.Башар АсадРезультативным2018-й стал и для президента Сирии Башара Асада. Правительственнаяармия добилась крупных успехов в борьбе с боевиками, были освобожденыстратегически важные города и провинции.В мае сирийские войска зачистили от террористов город Думу и район столицы страны Дамаска Ярмук.К августу армия Асада при поддержке военных советников из России иИрана освободила территории на юго-западе страны – провинции Дераа и Кунейтра – и вышла к границам с Иорданией и Палестиной.Еслиеще пару лет назад политическое будущее президента Сирии было туманным,то теперь, после серии побед правительственных войск, зарубежные лидерыготовы признать за ним право остаться у власти на неопределенное время.Никол ПашинянБурныесобытия происходили в 2018 году в Армении. Весной страна пережила такназываемую бархатную революцию. В результате кресло премьер-министрапокинул Серж Саргсян. На его место многотысячная толпа на улицах Еревана посадила Никола Пашиняна – либерального политика, известного прозападной ориентацией.В парламенте страны новый премьер возглавлял фракцию "Елк",которая выступает за выход Армении из Евразийского союза и расширениеконтактов с Евросоюзом. На досрочных парламентских выборах 9 декабрясторонники премьера одержали убедительную победу с более чем 70%голосов.Эксперты пока остерегаются делать конкретные прогнозы по отношениям Москвы и Еревана при премьере Пашиняне. Аналитики опасаются, что Армения при прозападном руководстве пойдет по пути Украины.Европейские скептикиПротивникиевроинтеграции продолжили триумфальное шествие по Старому Свету.Ренессанс правых сил, начавшийся в последние годы в связи с миграционнымкризисом в Евросоюзе, продолжает крепнуть год от года.В 2017 году многие в Европе были шокированы появлением в парламенте ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее члены выступают за жесткий антимиграционный контроль на границе и депортацию тех, кто сумел проникнуть в пределы страны. АдГ отстаивает традиционную немецкую культуру и выступает против активного распространения ислама в Германии.2018 году "Альтернатива" смогла пробиться в парламент крупнейшегорегиона Германии – Баварии. За правых проголосовали 10,9% местныхизбирателей. Всего АдГ имеет представительства в 16 региональных парламентах ФРГ. Думается, что это не предел.Во Франции правые во главе с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен обрели второе дыхание на волне протестов "желтых жилетов". Согласно недавнему опросу социологической службы Ifop, большинство граждан Пятой республики отдали бы ей свой голос в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.Хорошимвыдался год и для итальянских евроскептиков. На прошедших в марте 2018года парламентских выборах победу одержала коалиция в составе несколькихконсервативных партий. Одна из них – "Лига Севера" – выступает засоздание независимого государства Падания в северных итальянскихпровинциях. Лидер партии Маттео Сальвини получил в новом правительстве кресло министра внутренних дел.А еще он любит бывать в Москве и носит футболки с изображением Владимира Путина. Такая Европа нам определенно нужна...