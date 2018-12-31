Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Почти 20 лет назад в Великом Устюге, что в Вологодской области, появилась вотчина Деда Мороза. Именно тут всегда зажигается первая новогодняя елка в стране. Отсюда же сказочный волшебник начинает путешествие по городам и селам.Накануне праздника у него всегда горячие дни. Одних только писем получает до 20 тысяч в сутки. В них – пожелания, просьбы, исповеди и рассказы детей и стариков, солдат и рядовых. "Мне хочется всем помочь, сделать этот мир немного лучше, – признался Дед Мороз. – Верьте в свои силы, верьте в чудо – и тогда все получится!"