Марат Башаров исчез после
скандала с женой. Артист скрывается от родственников избитой возлюбленной.
Марат Башаров исчез после
скандала с женой. Артист скрывается от родственников избитой возлюбленной.
На днях третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова
была доставлена в травматологическое отделение химкинской больницы. В порыве
гнева актер ударил избранницу по лицу.
Старший брат Шевырковой Федор раскрыл детали происшествия. "Узнал
о случившемся от нашей мамы. Лиза, младшая сестренка, часто приезжает в гости с
маленьким Марселем. Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это
происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей
палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А
сейчас все намного хуже – закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!"
– сообщил взбешенный родственник пострадавшей девушки.
Шевырков надеется, что его сестра проявит благоразумие и
обратится в правоохранительные органы, а после в суд. По мнению мужчины,
Елизавета должна уйти от мужа.
Федор хотел разобраться с артистом. Однако тот скрывается, не
берет трубку. "Сам Марат со мной на связь не выходил. Видимо, боится... Потому
я и решил рассказать о ситуации, чтобы остановить домашнее насилие", – добавил
мужчина.
Отметим, что после больницы Елизавета Шевыркова переехала к
родителям. Девушке предстоит длительное лечение и реабилитация. Об этом сообщает .