Марат Башаров исчез после скандала с женой. Артист скрывается от родственников избитой возлюбленной.

Марат Башаров исчез послескандала с женой. Артист скрывается от родственников избитой возлюбленной.На днях третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевырковабыла доставлена в травматологическое отделение химкинской больницы. В порывегнева актер ударил избранницу по лицу.Старший брат Шевырковой Федор раскрыл детали происшествия. "Узнало случившемся от нашей мамы. Лиза, младшая сестренка, часто приезжает в гости смаленьким Марселем. Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь этопроисходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ейпалец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. Асейчас все намного хуже – закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!"– сообщил взбешенный родственник пострадавшей девушки.Шевырков надеется, что его сестра проявит благоразумие иобратится в правоохранительные органы, а после в суд. По мнению мужчины,Елизавета должна уйти от мужа.Федор хотел разобраться с артистом. Однако тот скрывается, неберет трубку. "Сам Марат со мной на связь не выходил. Видимо, боится... Потомуя и решил рассказать о ситуации, чтобы остановить домашнее насилие", – добавилмужчина.Отметим, что после больницы Елизавета Шевыркова переехала кродителям. Девушке предстоит длительное лечение и реабилитация. Об этом сообщает .