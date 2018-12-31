Торопившийся водитель Mercedes-Benz Gelandewagen вылетел на красный сигнал светофора на перекресток в Алма-Ате и стал причиной гибели трех человек, в том числе известной в Казахстане актрисы Шолпан Елгезековой. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Торопившийся водитель Mercedes-Benz Gelandewagen вылетел на красный сигнал светофора на перекресток в Алма-Ате и стал причиной гибели трех человек, в том числе известной в Казахстане актрисы Шолпан Елгезековой. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.Страшное ДТП произошло ранним утром 29 декабря на пересечении проспектов Сейфуллина и Абая. На кадрах видно, как Mitsubishi Galant трогается с места, но спустя пару секунд его сносит двигавшийся наперерез Mercedes G-класса. Владелец последнего бросил машину и скрылся с места аварии, задержали его только спустя несколько часов. Стрелка на спидометре Gelandewagen замерла на отметке 120 километров в час.В салоне Mitsubishi находились четыре человека, водитель и две пассажирки скончались на месте. Среди погибших оказалась и известная в Казахстане 45-летняя актриса Шолпан Елгезекова. Ее знакомая артистка Айзада Сатыбалдиева попала в больницу в тяжелом состоянии.Елгезекова, как уточняет Nur.kz, работала в Государственной академии казахского драматического театра имени Калибека Куанышбаева, руководила театром "Ра-Да", на ее счету главная роль в фильме "Шабдалы" и съемки в нескольких сериалах.