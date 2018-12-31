В университете Сунь Ятсена выяснили, что спасет россиян после новогодних праздников. Китайские ученые вывели рецепт эффективного средства от похмелья.

В университете Сунь Ятсена выяснили, что спасет россиян после новогодних праздников. Китайские ученые вывели рецепт эффективного средства от похмелья.Оказывается, это обычная газированная вода с лимоном. Она поможет снизить концентрацию ацетальдегида (результат окисления этанола посредством фермента алкогольдегидрогеназы в организме).Газировка ускоряет расщепление и вывод побочных продуктов алкоголя, передает ФАН.