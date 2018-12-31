Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.Лучшим вратарем признан голкипер новосибирской "Сибири" Дэнни Тэйлор, который в трех матчах один раз отыграл "на ноль" и отразил 96,7% бросков.Лучшим защитником стал Давид Рундблад из санкт-петербургского СКА, который в трех встречах забросил три шайбы.Лучшим нападающим признан форвард московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий, набравший в трех матчах 6 очков (4 гола + 2 передачи).Лучшим новичком стал форвард рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс.