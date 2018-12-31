В начале декабря Дни.ру запустили в соцсетях голосование. Читатели решали, кто именно из звезд отечественного шоу-бизнеса достоин звания Певец года.

В начале декабря "Дни.ру"запустили в соцсетях голосование. Читатели решали, кто именно из звездотечественного шоу-бизнеса достоин звания "Певец года".До голосования былидопущены 15 лучших артистов, чья личная и творческая жизнь волнует россиян. Звездразбили на три группы, по каждой из которых было проведено отдельноеголосование.Таким образом читатели "Дни.ру"смогли определить тройку лидеров. Вфинал вырвались: Сергей Лазарев, Григорий Лепс и Дима Билан.Бронзу в состязании залюбовь публики получил Дима Билан. Исполнитель хита "Пьяная любовь" набрал 18,82%от общего числа голосов. В уходящем году артист очень много времени посвятилпоиску себя. Он путешествовал по Тибету, где получил вдохновение иподлечил душевные раны.Серебро по праву взялГригорий Лепс. В этом году певец шокировал поклонников признанием. Онрассказал, что ненавидит композицию, которая подарила ему славу – "Натали".Судя по всему, откровенность подкупила читателей, за Лепса проголосовало 39,32%участников.Победителем в номинации "Певецгода" стал Сергей Лазарев. В конце 2018 года артист провел смелый эксперимент.Он опубликовал свою новую песню "Пьяным, чем обманутым", подпсевдонимом LVS. Певец признался, что опытным путем хотел понять,удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию. Некоторые фанаты Лазареваотмечали, что все же узнали голос любимца. Тем не менее, и они поблагодарилиартиста за оригинальное решение. Видимо креативность, храбрость и любовь кавантюрам позволили Сергею добраться до вершины, разбив при этом Билана и Лепса,– за него отдали свой голос 41,89 % опрошенных.