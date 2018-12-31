Трагедию, которая произошла в понедельник, многие жители Магнитогорска восприняли как свою собственную.

Трагедию, которая произошла в понедельник, многие жители Магнитогорска восприняли как свою собственную. Люди несут пострадавшим деньги, тёплые вещи, еду, предлагают им для временного проживания собственные квартиры и дома.Когда от сочувствия до помощи один шаг. Сообщений с хештегом "рухнул подъезд" — десятки в соцсетях, их больше с каждой минутой. Люди предлагают своё жильё для размещения пострадавших в доме на проспекте Карла Маркса.Отклик на магнитогорскую трагедию вышел мгновенным и масштабным — репосты сообщения в Instagram точнее всего отражает реfкцию жителей города: "Магнитогорск! Кто знает людей, эвакуированных из дома, где произошёл взрыв? Давайте все вместе поможем тем, кто остался без крова и праздника!".Люди готовы обеспечить пострадавших не только кровом, но и тёплой одеждой — в Челябинской области около минус двадцати.Штаб помощи пострадавшим, который открыло МЧС, находится в школе номер 14, рядом с местом трагедии. Там те, кто остался без крова, без вещей, без денег.В соцсетях спрашивают: Какая ещё помощь нужна? Множатся сообщения вроде "могу пригласить домой семью" . Горячий чай, тёплые пледы, бутерброды... всё это готовят, что называется, всем миром. Учитывая, что в штабе МЧС пострадавшим при обрушении подъезда, разумеется, оказывают квалифицированную помощь.Хроника последствий обрушения продолжает разворачиваться. Одно можно сказать точно: адрес "Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 164" уже знают по всей стране. И действительно готовы помочь.