В китайском Шэньчжене продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет $750 тысяч. Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг и стартовала в новом сезоне с победы.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-12-2018-mariya-sharapova-nachala-novyj-sezon-s-pobedy.html" target="_blank">Мария Шарапова начала новый сезон с победы</a> - В китайском Шэньчжене продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет $750 тысяч. Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг и стартовала в новом сезоне с победы.
[url=http://33live.ru/novosti/31-12-2018-mariya-sharapova-nachala-novyj-sezon-s-pobedy.html]Мария Шарапова начала новый сезон с победы[/url] - В китайском Шэньчжене продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет $750 тысяч. Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг и стартовала в новом сезоне с победы.