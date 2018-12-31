Знаменитый американский боксер, непобедимый Флойд Мэйвезер все-таки вышел на поединок с японским мастером кикбоксинга и смешанных единоборств Тенсином Насукавой. Бой прошел в японской Саитаме в рамках турнира организации Rizin и завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Знаменитый американский боксер, непобедимый Флойд Мэйвезер все-таки вышел на поединок с японским мастером кикбоксинга и смешанных единоборств Тенсином Насукавой. Бой прошел в японской Саитаме в рамках турнира организации Rizin и завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.Отметим, что поединок проходил по правилам бокса и состоял из трех раундов по три минуты, однако понадобился только один. При этом соперники выступали в восьмиунцевых перчатках в весовой категории до 67,7 кг. Бой проходил без судей, а его результат не будет внесен в официальную статистику.Ранее сообщалось, что за этот бой Мэйуэзер может заработать около 90 миллионов долларов. Гарантированный гонорар боксера составил $62 млн.