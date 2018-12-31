Илья Давиденко подал в отставку с поста мэра Анадыря по собственному желанию. Столицу Чукотского автономного округа он намерен покинуть в связи с переездом на постоянное место жительство в другой российский регион.

Илья Давиденко подал в отставку с поста мэра Анадыря по собственному желанию. Столицу Чукотского автономного округа он намерен покинуть в связи с переездом на постоянное место жительство в другой российский регион.44-летний Давиденко возглавил администрацию Анадыря в 2014 году, напоминает ТАСС. Тогда он выиграл выборы. За него проголосовали 83,08% избирателей Чукотки.О своей досрочной отставке Илья Давиденко уведомил губернатора Чукотки Романа Копина. Он также сообщил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах градоначальнику Анадыря в 2019 году.Население столицы Чукотки Анадыря превышает 15 тысяч человек.