Американский модный дом Майкл Корс купил своего итальянского конкурента Джанни Версаче за 2,12 миллиарда долларов. Когда сделка будет окончательно оформлена (предположительно до марта 2019 года) на Capri Holdings Limited.

Американский модный дом "Майкл Корс" купил своего итальянского конкурента "Джанни Версаче" за 2,12 миллиарда долларов. Когда сделка будет окончательно оформлена (предположительно до марта 2019 года) на Capri Holdings Limited.Таким образом планируется расширить географию бренда, увеличить количество магазинов с 200 до 300 и увеличить выручку до 8 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе, передает РИА Новости.Gianni Versace S.p.A. — итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче. После смерти Джанни в 1997 году фирмой управляет его сестра Донателла.Michael Kors — американский модный дом, основанный в 2002 году.