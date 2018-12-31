В Британии разгар охотничьего сезона. Монаршие отпрыски с удовольствием принимают участие в выслеживании дичи, однако герцогиня Сассекская наотрез отказывается посещать подобные мероприятия.

В Британии разгар охотничьего сезона. Монаршие отпрыски судовольствием принимают участие в выслеживании дичи, однако герцогиня Сассекскаянаотрез отказывается посещать подобные мероприятия.Меган Маркл вот уже много лет является ярым защитникомживотных. Супруга принца Гарри принципиально отказывается от одежды изнатуральной кожи и меха, а также не употребляет в пищу мясо, яйца и молоко.Поэтому, когда ее мужа пригласили на открытие охоты, экс-актриса устроиласкандал.Несмотря на протест Маркл, Гарри все же появился намероприятии, и, как говорят, отлично провел время вместе со своим старшим братомУильямом. Однако на следующий день, герцогу Сассекскому пришлось буквальнобежать из поместья, где проходила охота, из-за недовольства и криков жены.К слову, отъезд Гарри и Меган очень обрадовал Кейт Миддлтон,которая с удовольствием присоединилась к мужу принцу Уильяму и другим членамкоролевской семьи. Во время заезда многие отмечали, что Кейт отлично стреляет ипотрясающе держится в седле. Примечательно, что герцогиня Кембриджская использоваласобственный дробовик."Она любит охоту и рыбалку. Ее 20-калибровое гладкоствольноеружье идеально подходит для стрельбы по птицам", – пишет The Daily Express.Напомним, охота во всех своих проявлениях являетсянаидревнейшей традицией британских островов. Особой популярностью здесьпользуется убийство фазанов. В Англии это не просто отстрел дичи, а настоящийсветский раут.