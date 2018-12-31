165 долларов за тысячу кубометров газа. Это цена российского энергоносителя для Армении на грузинской границе с 1 января 2019 года. Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления Газпрома в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.

165 долларов за тысячу кубометров газа. Это цена российского энергоносителя для Армении на грузинской границе с 1 января 2019 года. Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, напоминает ТАСС. Во время этого телефонного общения и было найдено приемлемое для двух сторон решение. Цена газа для населения Армении при этом не изменится.В Армении существуют две цепочки поставок природного газа. Первая – это российская компания "Газпром", которая подает газ компании "Газпром Армения". И вторая цепочка – непосредственно поставка газа потребителям от "Газпром Армения". При этом при росте цены на газ "Газпром" и "Газпром-Армения" пересмотрят отношения: в обществе уже началось обсуждение того, что армянская сторона может перед "Газпромом" накопить долги, для погашения которых придется передавать России какие-либо активы.Но Никол Пашинян подчеркнул, что о таком развитии событий не может быть и речи. Правда, к обсуждению вопросов оплаты через некоторое время все же придется вернуться. Для двусторонних отношений цены на поставки газа – это чувствительная тема, констатировал Никол Пашинян.