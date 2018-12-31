В Магнитогорске под завалами обнаружено еще три тела, извлечь их пока нельзя, сообщил министр МЧС России Евгений Зиничев.

В Магнитогорске под завалами обнаружено еще три тела, извлечь их пока нельзя, сообщил министр МЧС России Евгений Зиничев.Министр добавил, что приходится работать очень осторожно, иначе обрушатся конструкции.В понедельник утром в Магнитогорске после взрыва газа обрушились конструкции в подъезде 10-этажного жилого дома 1973 года постройки. Семь человек извлечены из-под завалов. Семеро погибли (ранее сообщалось о четырех погибших). Судьба еще нескольких десятков неизвестна.Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа, передает "Интерфакс".