В Житомирской области произошло ДТП: на мосту через реку Ирша легковушка пошла на обгон и врезалась во встречный фургон. В седане марки Ford находились три ребенка. Два из них были не пристегнуты.

В Житомирской области произошло ДТП: на мосту через реку Ирша легковушка пошла на обгон и врезалась во встречный фургон.За рулем седана марки Ford сидела женщина, которая отделалась ушибами. В салоне легковушки на заднем сидении находились три ребенка. Два из них были не пристегнуты, именно они получили травмы головы.Водитель фургона, по словам очевидцев, пострадал сильнее других участников аварии. С тяжелыми травмами мужчина был доставлен в больницу.#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }