Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика.

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar.Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле. На юге Москвы к ней подсел попутчик, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал у Подольска, больше о женщине не было ничего известно.27 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже. Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого 1979 года рождения во Владимирской области. Им оказался уголовник со стажем, ранее судимый за изнасилование и мошенничество. Позднее подозреваемый во всем сознался и указал, где оставил тело убитой, передает РИА Новости.