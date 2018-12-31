Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 1 января 2019 года. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в первый день Нового года будет облачно и снежно. Местами ожидается метель и гололедица.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 1 января 2019 года. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в первый день Нового года будет облачно и снежно. Местами ожидается метель и гололедица.При этом столбик термометра может опуститься ниже отметки минус 5 градусов, добавляет РИА Новости.В первой половине новогодней недели ожидаются серьезные колебания атмосферного давления, отмечает Центре погоды ФОБОС. К 3 января давление вернется к норме. Но 31 декабря давление будет выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, 2 января – 738 миллиметров, что ниже нормы, а затем вернется на уровень 747 миллиметров.Эти несколько дней колебания будут заметны, предупреждают синоптики. Особенно внимательными в эти дни надо быть к своему здоровью метеочувствительным пациентам.