На территории России первыми Новый год встретили на Камчатке и Чукотке: там он наступил на девять часов раньше, чем в Москве.

На территории России первыми Новый год встретили на Камчатке и Чукотке: там он наступил на девять часов раньше, чем в Москве, передает канал "Россия 24".Далее праздничную эстафету подхватили жители восточных районов Якутской области и Северо-Курильского района Сахалинской области. Последними праздник встретят жители Калининградской области — на час позже москвичей.Всего в России встречать полночь с 31-го на 1-е будут 11 раз по количеству часовых поясов.В столице новогодние мероприятия на Тверской улице начались с двух часов дня. Здесь тема праздника – "Новый год моего детства". Оформление соответствующее: декорации в стилистике праздника разных эпох: с 1950-х до нынешних дней. На три дня улица станет пешеходной. В режиме нон-стоп там пройдут цирковые, спортивные и хореографические шоу, спектакли, концерты, а также мастер-классы.Ровно в полночь 1-го января первые светящиеся букеты и пальмы зажгутся в небе над Москвой в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице. Праздничные пиротехнические шоу на других площадках стартуют в час ночи. Всего новогодние салюты и фейерверки будут запущены с 36 площадок по всей территории столицы. В воздух выпустят сотни тысяч огненных залпов.