Трое бывших полицейских, которых обвиняют в изнасиловании коллеги, останутся под стражей. Верховный суд Башкирии сохранил в силе решение Советского райсуда города Уфа.

Трое бывших полицейских, которых обвиняют в изнасиловании коллеги, останутся под стражей. Верховный суд Башкирии сохранил в силе решение Советского райсуда города Уфы, пишет агентство "Интерфакс".По версии следствия, 31 октября руководители двух ОМВД города Уфы Эдуард Матвеев и Салват Галиев вместе с начальником миграционного отдела ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.Против всех троих возбуждены уголовные дела по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".