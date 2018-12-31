В Сети появилось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Не секрет, что оно записывается заранее. Первыми его могут увидеть жители Дальнего Востока. После этого – в зависимости от часового пояса – остальные жители России. Однако есть способ посмотреть на обращение президента заранее. В Сети уже выложили запись.

В Сети появилось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Не секрет, что оно записывается заранее. Первыми его могут увидеть жители Дальнего Востока. После этого – в зависимости от часового пояса – остальные жители России. Однако есть способ посмотреть на обращение президента заранее. В Сети уже выложили запись.Отметим, в этом году некоторые россияне, возможно, увидят другую версию новогоднего обращения президента. Оно может быть записано в Магнитогорске, куда вылетел Владимир Путин. В одном из жилых домов города в результате взрыва газа обрушился подъезд.