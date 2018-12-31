Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом новогоднего молебна в храме Христа Спасителя отметил, что политики не смогут разрушить духовное единство украинского народа.

Перед началом новогоднего молебна в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с речью. Он поздравил присутствующих в с наступающим новым годом, пожелал божьего благословения всему отечеству.Кроме того, патриарх упомянул, что никакие политики не могут разрушить духовное единство украинского народа, православную церковь, которая несет спасение людям. У мирян такой власти нет. А украинских братьев и сестер можно поддержать молитвой, передает "Интерфакс".