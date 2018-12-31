Семь детей еще могут оставаться под руинами дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа. В квартирах были прописаны и, скорее всего, находились там в момент обрушения 50 человек. Судьба 35 из них все еще не известна, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Семь детей еще могут оставаться под руинами дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа. В квартирах были прописаны и, скорее всего, находились там в момент обрушения 50 человек. Судьба 35 из них все еще не известна, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Кроме того, на совещании с Владимиром Путин губернатор заявил, что стандартные выплаты пострадавшим могут быть увеличены. Сейчас это 100 тысяч рублей для семей погибших и 50 тысяч – для раненых. Плюс власти помогут пострадавшим взрыва с жильем. Средства для размещения жильцов дома у города есть, добавил Дубровский.Между тем МЧС России публикует список пропавших. Есть надежда, что кто-то из них был вне дома и откликнется.Кутепов Сергей и его девушкаАнисимова Ольга НикитичнаПопко Татьяна КузьминичнаЛепкова Мария ИвановнаКошелева Анастасия ПавловнаОвчинникова Галина ЕфимовнаФокин Иван ЕвгеньевичАнашкевич Владимир МихайловичАнашкевич Нина ИвановнаКызымбаева Татьяна ГригорьевнаСемья Ултаховых (5 человек)Тинибаева Нелля НиколаевнаТинибаев ДанилСнетков Михаил ГеннадьевичКремлёв Андрей ГеннадьевичКремлёв Денис АндреевичКремлёв Дмитрий АндреевичКремлёва Елена АлександровнаСагадатов Ильмир ИштимеровичШарифулина Людмила ЛеонидовнаИгнатьев Александр ВикторовичМарина ВасильевнаВоронцов ВикторКрамаренко Анастасия ВладимировнаКрамаренко Игорь АнатольевичКрамаренко Милана ИгоревнаАнтилова Ульяна ВикторовнаАнтилова Татьяна ИвановнаПлюхина Светлана ВасильевнаДружкина Раиса Васильевна