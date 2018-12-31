Виталий Чикирев, которого подозревают в исчезновении Ирины Ахматовой, отправлен на два месяца под сражу. Мужчину обвиняют в убийстве.

Виталий Чикирев, которого подозревают в исчезновении Ирины Ахматовой, отправлен на два месяца под сражу. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает агентство "Интерфакс".Напомним, 29-летняя Ирина Ахматова исчезала 23 декабря. Она собралась возвращаться на личном автомобиле из Москвы в Тулу и взяла с собой попутчика через интернет-сервис BlaBlaCar. Однако домой Ирина так и не приехала, а ее машину нашли в Ярославле.По данным СМИ, Чикирев уже сознался в преступлении. Он не хотел убивать женщину, а только ограбить.