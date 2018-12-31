Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО поздравили учеников младших классов школы № 2128 "Энергия" с приближающимися праздниками...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО поздравили учеников младших классов школы № 2128 "Энергия" с приближающимися праздниками – Новым годом и Рождеством, а также провели профилактические занятия по безопасности дорожного движения.В один из солнечных зимних дней ребят ждал сюрприз. После одного из уроков в класс зашёл Дед Мороз с мешком новогодних подарков в сопровождении инспектора группы службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО капитана полиции Евгения Орлова, но в обмен на подарки дети должны были ответить на вопросы сказочного персонажа и полицейского, которым помогали юные инспекторы дорожного движения. Ребята отвечали на вопросы инспектора, связанные с безопасным поведением на дорогах и участвовали в конкурсах, которые в игровой форме напомнили ребятам правила перехода проезжей части и правила поведения в общественном транспорте.Ребята продемонстрировали отличное знание правил безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте, ведь у них в школе действует отделение молодёжной организации Юные инспекторы дорожного движения и к ним не раз приезжали инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО с профилактическими лекциями и уроками.После конкурсов и вручения подарков дети сфотографировались с Дедом Морозом и инспектором ДПС, а также смогли посидеть в настоящем патрульном автомобиле.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73