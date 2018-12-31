Правоохранители вместе со своими четвероногими напарниками подготовили для ребят специальную праздничную программу.

В преддверии Нового года Полицейский Дед Мороз пригласил в праздничную сказку воспитанников Лухтоновской школы-интерната. Двадцать мальчишек и девчонок приехали в гости к сотрудникам Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области.Специально для гостей полицейскими-кинологами была подготовлена интересная программа, участниками которой являлись, конечно же, и четвероногие питомцы.Служебные собаки под руководством опытных кинологов продемонстрировали гостям свои профессиональные качества. Правоохранители показали некоторые элементы тренировочного процесса своих четвероногих напарников. Служебные собаки, которые всегда серьезны на службе, поддержали настроение ребят и с радостью поиграли с ними.Продолжением увлекательного мероприятия стало знакомство с другими животными, которые помогают полицейским выполнять свои обязанности. Ребятам представилась уникальная возможность узнать об особенностях службы конных патрулей полиции и самим попробовать себя в качестве наездников. Даже самые маленькие ребятишки не испугались и с удовольствием под руководством сотрудника полиции седлали лошадь.Вместе с правоохранителями, Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой, роли которых исполнили сотрудники Центра кинологической службы, ребята водили хоровод вокруг елки, а затем, вдоволь нагулявшись, отправились пить чай.За столом мальчишки и девчонки читали стихи и загадывали загадки стражам порядка Полицейские с радостью отвечали на все вопросы детей.Сюрпризом для ребят стало предложение Полицейского Деда Мороза и Снегурочки сделать своими руками елочные игрушки. Юные гости с радостью на него согласились. Сказочные герои помогли каждому смастерить свою, особенную игрушку, вложив в нее частичку тепла и доброты, которых так не хватает ребятам.Прощаясь с полицейскими, ребята поблагодарили за такой чудесный праздник и пообещали, что в обязательно приедут в гости снова.Сотрудники Центра кинологической службы вручили всем сладкие подарки, пожелали хорошего праздничного настроения и успехов в Новом году!