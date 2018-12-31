Ребята участвовали в интерактивных конкурсах, викторинах и веселых играх, проводимых Дедом Морозом и Снегурочкой...

Ежегодно Управление внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве проводит предновогоднее празднество для самых маленьких. В этом году в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» веселая традиция была продолжена концертно-развлекательным шоу.С поздравлениями выступил начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков, пожелав детям и их родителям крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний.Ребята участвовали в интерактивных конкурсах, викторинах и веселых играх, проводимых Дедом Морозом и Снегурочкой.Гости с большим интересом посмотрели увлекательное новогоднее шоу «Школа волшебников «Крибле, Крабле, Бумс», организованное руководством Управления совместно с членом Общественного совета при УВД по ЗАО Илоной Броневицкой. Восторг у юных зрителей вызвали летающие предметы, исчезающие люди, превращения и перевоплощения, урок управления светом и тьмой.Красочным представлением смогли насладиться около тысячи детей и их родителей.После завершения концертных выступлений Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с приближающимся Новым годом, пригласили всех сфотографироваться с наряженной елкой, новогодними персонажами и получить подарки. По доброй традиции Женсовет УВД по Западному округу вручал юным гостям окружного Управления сладкий подарок и игрушку в виде символа наступающего Нового года.В здании Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы весь день звучали новогодние мелодии, повсюду был слышен радостный смех детей и взрослых.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39