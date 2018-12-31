Наталья Чистякова-Ионова
опубликовала новый снимок в соцсетях. Внимательные поклонники разглядели на нем
беззастенчивую ретушь.
Наталья Чистякова-Ионова
опубликовала новый снимок в соцсетях. Внимательные поклонники разглядели на нем
беззастенчивую ретушь.
Наталья выложила в личный
Instagram снимок, на котором она позирует вместе со своей подругой. Точнее Глюк’oZа
держит приятельницу на руках, крепко прижимая к себе.
"Дружба приумножает радости и дробит печали. С днем рождения,
моя поддержка и опора ❤ Ведь ты
знаешь, что на этом фото все наоборот 💣🤪
Я очень тебя люблю и всегда рядом 🚀🎂😍
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– написала звезда под публикацией.
Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, однако не могли
не отметить, что, скорее всего, Наталья немного подкорректировала кадр перед
публикацией. Якобы звезда с помощью фотокорректора
"дорисовала" подруге юбку. Пользователи Сети не смогли оставить без внимания явный обман.
"Банальный фотошоп",
"Лучше смотрите на их радость и улыбки 😍 нет **** сидят и обсуждают фотошоп и жопу 👎 что за *** менталитет – лишь бы насрать
где-нибудь 😂 С Днем Рождения 🥳", "Юбка нафотошоплена)) Там трусики
должно было видно быть))😚😊", "Юбка по самый сникерс", "Платье подрисовано, на фото голая ж*па)))",
– писали интернет-обыватели.