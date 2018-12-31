Наталья Чистякова-Ионова опубликовала новый снимок в соцсетях. Внимательные поклонники разглядели на нем беззастенчивую ретушь.

Наталья Чистякова-Ионоваопубликовала новый снимок в соцсетях. Внимательные поклонники разглядели на нембеззастенчивую ретушь.Наталья выложила в личныйInstagram снимок, на котором она позирует вместе со своей подругой. Точнее Глюк’oZадержит приятельницу на руках, крепко прижимая к себе."Дружба приумножает радости и дробит печали. С днем рождения,моя поддержка и опора ❤ Ведь тызнаешь, что на этом фото все наоборот 💣🤪Я очень тебя люблю и всегда рядом 🚀🎂😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала звезда под публикацией.Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, однако не моглине отметить, что, скорее всего, Наталья немного подкорректировала кадр передпубликацией. Якобы звезда с помощью фотокорректора"дорисовала" подруге юбку. Пользователи Сети не смогли оставить без внимания явный обман."Банальный фотошоп","Лучше смотрите на их радость и улыбки 😍 нет **** сидят и обсуждают фотошоп и жопу 👎 что за *** менталитет – лишь бы насратьгде-нибудь 😂 С Днем Рождения 🥳", "Юбка нафотошоплена)) Там трусикидолжно было видно быть))😚😊", "Юбка по самый сникерс", "Платье подрисовано, на фото голая ж*па)))",– писали интернет-обыватели.