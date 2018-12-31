Обрушение дома в Магнитогорске произошло рано утром. От взрыва бытового газа рухнул один из 12 подъездов многоэтажки. По последним данным, погибли четыре человека.

Обрушение дома в Магнитогорске произошло рано утром. От взрыва бытового газа рухнул один из 12 подъездов многоэтажки. По последним данным, погибли четыре человека.Они не выпускают из рук мобильные телефоны, пытаясь дозвониться до родных и близких, с которыми до сих пор никакой связи. И были ли они дома в тот момент, точно не знает никто. Спасатели разбирают завалы, не останавливаясь ни на минуту, при том что угроза дальнейших обрушений еще остается.Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения в офисе на первом этаже. Время на мониторе — 6:02, раннее предновогоднее утро. "Проснулась — вниз валюсь. Думала, мне снится. Стенки нет. Мама кричит, сын в углу завален", — рассказывает пострадавшая.Проспект Карла Маркса, 164 — типичная панельная десятиэтажка в спальном районе. 12 подъездов, больше тысячи жильцов. Взрыв, судя по всему, происходит на втором этаже — над аркой. Седьмой подъезд, он в самом центре, складывается в секунды. 48 квартир превращаются в груду бетонной пыли.В первые же минуты после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов живыми десять пострадавших, в том числе ребенка. Из двух соседних подъездов — срочная эвакуация. Но выбежать сразу многие просто не могли — двери на лестничных площадках вылетели и заблокировали выходы из нескольких квартир. Пострадавшие вспоминают:- У нас выбило тамбурные двери, они закрывали нашу дверь, невозможно было открыть.- С пятого этажа — они мне выбили на балконе стекла. И парень — весь порезался — вызволил всю семью: бабушку, жену, ребенка.Спасательные работы осложняются сильными морозами — к вечеру температура снова упала ниже 20. Действовать нужно очень быстро и при этом осторожно, ведь конструкции в соседних подъездах тоже повреждены. Для тех, кого эвакуировали, спасатели оперативно развернули штаб в соседней школе. Горячее, питание, вода. Волонтеры, психологи. Весь город старается помочь — кто чем может.Тем, кто остался без крыши над головой, готовят место в общежитиях. Гостиницы предлагают пострадавшим номера, кто-то приглашает к себе домой. Областные власти готовят так называемый маневренный фонд. Полный контроль ситуации и незамедлительная помощь каждой семье.По предварительной версии причина трагедии — взрыв бытового газа. Следственный комитет выясняет все обстоятельства, которые привели к трагедии. Восстановить утраченные документы пострадавшим городские власти обещают максимально быстро и обеспечить денежные выплаты родственникам погибших и раненым. Горожане объявили о сборе вещей и продуктов для пострадавших.