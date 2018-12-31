Президент РФ Владимир Путин призвал всех россиян в Новый год вспомнить о жертвах взрыва газа в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин, находящийся на месте трагедии в Магнитогорске, попросил россиян вспомнить о погибших в новогоднюю ночь, ведь русским людям свойственно сопереживание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.Кроме того, на совещании в оперативном штабе на месте трагедии Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать пострадавших, и выразил свои соболезнования родственникам погибших.Кадры совещания показал телеканал "Россия 24".В понедельник утром в результате взрыва газа рухнули перекрытия в подъезде 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки). Эвакуировано 16 человек. Четверо погибли. О нескольких десятках еще ничего не известно.