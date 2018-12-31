Неизвестные расстреляли автомобиль известного ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева. Нападение произошло после 31 декабря в 00:30 в городе Назрани. Преступники буквально изрешетили Hyundai Solaris своей жертвы из автоматов. Белхароев скончался на месте, 28-летний водитель доставлен в больницу.

Неизвестные расстреляли автомобиль ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева. Нападение произошло после 31 декабря в 00:30 в городе Назрани. Преступники буквально изрешетили Hyundai Solaris своей жертвы из автоматов. Белхароев скончался на месте, 28-летний водитель доставлен в больницу, сообщает агентство "Интерфакс".На месте найдено множество гильз калибром 5,45 и 7,62 миллиметра. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "убийство, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия".Как стало известно журналистам, Белхароева уже пытались убить раньше. В 2008 году неизвестные взорвали автомобиль Mercedes. Тогда религиозный деятель отделался ранениями. А в 2016 году злоумышленники сожгли его автомобиль.Ибрагим Белхароев – внук одного из самых почитаемых ингушских шейхов Батал-Хаджи Белхароева.