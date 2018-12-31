В окрестностях Геленджика водитель КамАЗа решил срезать свой путь, поехал через бурлящую реку Адербу и застрял. В кабине находились двое человек — спасатели вытащили их из воды спустя несколько десятков минут.

В окрестностях Геленджика водитель КамАЗа решил срезать свой путь, поехал через бурлящую реку Адербу и застрял.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Пресс-служба (@admin_gelen) 30 Дек 2018 в 5:38 PSTИнцидент произошел накануне днем, 30 декабря. Тяжелая машина оказалась посередине ревущего потока воды, и самостоятельно добираться до берега вплавь было очень опасно.На помощь приехали спасатели и бригада пожарных. Специалисты натянули веревку между берегом и грузовиком. При помощи нее водитель и пассажир были вытащены на берег.В результате инцидента никто не пострадал.