Полицейские юго-востока столицы навещают Комплексный реабилитационный образовательный центр на Новочеркасском бульваре каждый праздник...

Руководители УВД по ЮВАО поздравили воспитанников специальной коррекционной школы в районе Марьино.В праздничном мероприятии, посвященном наступающему Новому году, традиционно приняли участие руководители УВД Юго-Восточного округа г. Москвы – помощник начальника по РЛС подполковник внутренней службы Борис Качанов, начальник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ЮВАО майор внутренней службы Ирина Зайцева, а также начальники территориальных ОМВД.На протяжении многих лет полицейские юго-востока навещают Комплексный реабилитационный образовательный центр на Новочеркасском бульваре каждый праздник. В этот раз руководство Управления решило порадовать детей мягким игрушками. Дети в свою очередь тоже не оставили полицейских без подарка – вместе с педагогами они подготовили стихотворения, которые читали наизусть.В заключение предновогодней встречи директор школы выразила благодарность за постоянную поддержку и помощь.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18