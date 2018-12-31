В аэропорту Магнитогорска приземлился самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту. Сразу с трапа российский лидер отправился в оперативный штаб, а затем в больницу к пострадавшим.

В аэропорту Магнитогорска приземлился самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту. Сразу с трапа российский лидер отправился в оперативный штаб, а затем в больницу к пострадавшим.В Сети появилось видео из магнитогорского аэропорта. На записи видно, как Владимир Путин быстро спускается по трапу самолета и сразу же садиться в машину, которая доставит его в оперативный штаб, развернутый на месте обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа.Российский лидер провел совещание, после которого отправился в больницу к пострадавшим в трагедии. Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, передает telegram-канал "Говорит Москва".Согласно последним данным, под завалами могут оставаться от 36 до 40 человек. Шансы найти живых уменьшаются с каждым часом – ситуацию осложняет погода, Температура воздуха в городе опустилась до отметки в минус 17 градусов.Одновременно с этим осложнена и работа спасателей. Существует угроза дальнейшего обрушения здания. "Делается все возможное, чтобы минимизировать последствия ЧС и помочь людям", – подчеркнул начальник 2 ОФПС по Челябинской области полковник внутренней службы Дмитрий Лебедев.