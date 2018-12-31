В швейцарском Давосе завершился старейший в мире международный хоккейный турнир Кубка Шпенглера. В финале встретились финский клуб КалПа и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.

В швейцарском Давосе завершился старейший в мире международный хоккейный турнир Кубка Шпенглера. В финале встретились финский клуб "КалПа" и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.Встреча завершилась победой финской команды в серии буллитов со счетом 2:1. В составе победителей шайбу забросил Ээту Луостаринен (52-я минута), а победный буллит реализовал Якко Риссанен. У канадцев отличился Даниэль Уинник (46-я).Магнитогорский "Металлург" завершил борьбу в четвертьфинале, уступив немецкому клубу "Нюрнберг Айс Тайгерс" (1:3).