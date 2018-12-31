Все пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске получат денежные компенсации от губернатора области. Семьи погибших могут рассчитывать на 100 тысяч рублей, раненых – на 50 тысяч. Плюс всем, кто потерял единственное жилье, купят квартиры за счет бюджета.

Все пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске получат денежные компенсации от губернатора области. Семьи погибших могут рассчитывать на 100 тысяч рублей, раненые – на 50 тысяч. Плюс всем, кто потерял единственное жилье, купят квартиры за счет бюджета, сообщает агентство ТАСС.Сейчас ликвидацией последствий трагедии занимаются около 1300 спасателей и 200 спецмашин: среди них 4 крана, 4 погрузчика и 6 самосвалов.В больницах находятся пять человек. Двое из них, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.К ночи столбики термометров упадут до 27 градусов мороза. Снегопада не ожидается, скорость ветра не превысит 3-4 метра в секунду. Спасатели обещают разобрать завалы до конца суток. Под руинами могут находиться до 50 человек, считает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Напомним, взрыв в Магнитогорске прогремел в 4 утра по московскому времени. Обрушились сразу несколько этажей подъезда номер 7 жилого дома на проспекте Карла Маркса. 4 человека погибли.