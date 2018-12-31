Трое взрослых и двухлетний мальчик погибли в лобовом столкнвоении автомобилей на Кубани. Смертельная авария попала в объектив камеры регистратора.

Трое взрослых и двухлетний мальчик погибли в лобовом столкнвоении автомобилей на Кубани. Смертельная авария попала в объектив камеры регистратора.ДТП произошло около 15:40 30 декабря под Тихорецком. На 60-м километре трассы "Кавказ" 30-летний водитель Mercedes-Benz пошел на обгон сразу нескольких машин и слишком поздно заметил двигавшийся ему навстречу Hyundai Accent, так что уйти от столкновения не удалось.Машина виновника аварии после удара вылетела с трассы и перевернулась, "кореец" остановился посреди проезжей части, он автомобиль больше напоминал груду металлолома. От полученных травм на месте скончались оба водителя, 32-летняя пассажирка Hyundai и ее двухлетний сын.Находившиеся в салоне Mercedes мужчины 18-летний молодой человек и мужчина 42 лет от роду были госпитализированы в тяжелом состоянии.