Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал по телефону Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции и мерах, которые принимают местные власти. Премьер, в свою очередь, заявил, что правительство окажет всю необходимую помощь.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал по телефону Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции и мерах, которые принимают местные власти. Премьер, в свою очередь, заявил, что правительство окажет всю необходимую помощь, пишет агентство РИА Новости.Также Дмитрию Медведеву доложили о ситуации на месте взрыва и о действиях, которые они предпринимают, министр МЧС Евгений Зиничев и глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.Напомним, взрыв в жилом доме Магнитогорска прогремел 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени. Обрушились сразу несколько этажей. Пропавшими без вести считаются 79 человек. Пока из-под завалов извлекли шесть жильцов: трое погибли, трое выжили. Поиском пострадавших и разбором руин занимаются более 500 человек.Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат пообещал оказать финансовую и гуманитарную помощь пострадавшим при взрыве. На месте трагедии уже работают специалисты и техника предприятия, заявил глава ММК Виктор Рашников, сообщает "Интерфакс".