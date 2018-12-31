Киев готов посадить украинцев на голодный паек ради очередного транша МВФ. Суточную норму хлеба уже сократили с 250 до 100 граммов. Также идет снижения количество животных жиров и кондитерских изделий в рационе граждан. Все это похоже на блокадный Ленинград, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Киев готов посадить украинцев на голодный паек ради очередного транша МВФ. Суточную норму хлеба уже сократили с 250 до 100 граммов. Также идет снижение количества животных жиров и кондитерских изделий в рационе граждан. Все это похоже на блокадный Ленинград, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Доходы украинцев тоже продолжают неуклонно падать, пишет агентство РИА Новости. Госслужба статистики Незалежной подсчитала, что почти 34% граждан зарабатывают меньше прожиточного минимума. Всего за 5 лет соотношение внешнего долга и ВВП страны увеличилось почти вдвое: с 36% до 71%.