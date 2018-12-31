В больницы Магнитогорска доставили шестерых пострадавших при обрушении дома.

В больницы Магнитогорска доставили шестерых пострадавших при обрушении дома. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области, два человека не нуждались в госпитализации, а четверым потребовалось лечение в стационаре. Состояние мужчины врачи горбольницы N3 оценивают как крайне тяжелое, пишет ТАСС. 13 пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия.В Магнитогорске в понедельник утром после взрыва газа обрушились конструкции одного из подъездов панельного 10-этажного дома. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Установлено местонахождение 52 из 120 жильцов подъезда.