Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в понедельник ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в постановлении губернатора области Бориса Дубровского. Такая мера была предпринята в связи со взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске.Ранее режим ЧС касался только самого города, где проживает более 415 тысяч человек.Утром в понедельник взрыв газа привел к тому, что в подъезде 10-этажного дома рухнули перекрытия. Четыре человека погибли, четверо в больнице. О судьбе еще 70 человек неизвестно, передает ТАСС.