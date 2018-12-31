Громкий скандал сотряс российский шоу-бизнес после того, как бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова рассекретила своего ребенка от актера. В истории оказалась замешана Настасья Самбурская.

Громкий скандал сотряс российский шоу-бизнес после того, как бывшая возлюбленная Александра Головина Светлана Белогурова рассекретила своего ребенка от актера. В истории оказалась замешана Настасья Самбурская.После того, как Светлана Белогурова раскрыла свою связь с актером Александром Головиным и плод их любви – годовалую дочь, она стала жертвой травли со стороны друзей бывшего возлюбленного. Так, адвокат девушки Екатерина Гордон рассказала, что прямо накануне праздников ее выселяют из квартиры, передает Super.ru.Оказалось, что Белогурова с ребенком жила у близкой подруги Головина Самбурской. Та изложила свою версию событий. "Света Белогурова забеременела от Александра Головина. Он, узнав об этом сразу сказал, что ребенок ему не нужен. Она решила рожать. Родила. Он не передумал", – напомнила она о начале этой скандальной истории на своей странице в Instagram."Пустила бесплатно в свою квартиру. Дала ежемесячное содержание в виде 30 тысяч рублей плюс все необходимое поверх этой суммы. Сказала ей искать няню, за мой счет естественно. Брать подработку, поучиться на курсах за мой счет, чтобы иметь возможность самостоятельно жить и не зависеть от ублюдка, не желающего признать своего ребенка. После Нового Года обещала помочь и с адвокатом и с тестом на отцовство, чтобы подать на алименты!", – рассказала Настасья Самбурская.Однако актриса, судя по всему, была против того, чтобы предавать историю огласке. Особенно Самбурскую возмутил тот факт, что Белогурова обратилась к Гордон, не сказал ей ни слова о своих планах. "Я ей дала месяц, чтобы она съехала", – заметила актриса.Также Настасья Самбурская показала часть своей переписки с Александром Головиным. "Мне очень хочется верить, что ты будешь мужчиной и хотя бы первое время, пока Света не встанет на ноги и полностью не восстановится, поможешь ей, – писала она своему другу после рождения ребенка. "Если ты не будешь помогать, то роль ее отца на себя возьму я", – предупредила Самбурская.