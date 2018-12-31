В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Американцу Полу Уилану предстоит встречать Новый год явно не так, как он планировал. Мужчину задержали во время "шпионской акции". О том, чем именно гражданин США занимался в Москве, в ФСБ не уточняют."Американскую сторону может интересовать большой круг вопросов. В том числе это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности и различные другие вопросы", – цитирует заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.Парламентарий добавил, что сейчас стоит ждать ответные действия американской стороны. "Обычно страны следят за соответствующими службами друг друга. Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чём-то и выслать из страны", – считает Алексей Чепа.Отмечается, что задержание произошло еще 28 декабря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Проводятся следственные действия.