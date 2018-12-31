При проведении шпионской акции в Москве задержан гражданин США Пол Уилан. Шпион взят с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (Шпионаж).

При проведении шпионской акции в Москве задержан гражданин США Пол Уилан. Шпион взят с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж").Задержание прошло 28 декабря 2018 года, но о нем Центр общественных связей ФСБ России официально объявил через 3 дня. Проводятся следственные действия, сообщает телеканал "Россия 24". Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.